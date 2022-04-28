Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, çeyrek finalde Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-10, 15-21 ve 21-15'lik setlerle 2-1 kazanan milli badmintoncu, yarı finale adını yazdırdı.
Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, çeyrek finalde Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaştı.
Karşılaşmayı 21-10, 15-21 ve 21-15'lik setlerle 2-1 kazanan milli badmintoncu, yarı finale adını yazdırdı.
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