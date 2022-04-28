Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde

Milli sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finale çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Yiğit, Avrupa Badminton Şampiyonası'nda yarı finalde
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28 Nisan 2022 21:32
Milli sporcu Neslihan Yiğit, İspanya'da düzenlenen Avrupa Badminton Şampiyonası'nda tek kadınlarda yarı finale yükseldi.

Başkent Madrid'de yapılan şampiyonada Neslihan, çeyrek finalde Danimarkalı Line Christophersen ile karşılaştı.

Karşılaşmayı 21-10, 15-21 ve 21-15'lik setlerle 2-1 kazanan milli badmintoncu, yarı finale adını yazdırdı.

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