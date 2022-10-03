Neslihan Muratdağı'na UEFA görevi

FIFA kokartlı Türk kadın hakem Neslihan Muratdağı, UEFA tarafından 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası'nda görevlendirildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Muratdağı'na UEFA görevi
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03 Ekim 2022 17:28
UEFA, FIFA kokartlı Türk hakem Neslihan Muratdağı'nı 19 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası B Ligi 7. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Neslihan Muratdağı'nın 5-11 Ekim tarihlerinde Kazakistan'da düzenlenecek B Ligi 7. Grup müsabakalarında düdük çalacağı belirtildi.

Ayrıca, FIFA kokartlı yardımcı hakem Deybet Gök'ün de aynı organizasyonda görev yapacağı aktarıldı

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