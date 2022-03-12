Neslihan Muratdağı'na UEFA görevi

FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı, UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda görev alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Muratdağı'na UEFA görevi
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12 Mart 2022 17:12
UEFA, FIFA kokartlı hakem Neslihan Muratdağı'nı UEFA Avrupa 17 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası B Ligi 6. Grup müsabakalarında görevlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muratdağı, 14-20 Mart'ta Bosna Hersek'te düzenlenecek şampiyonada düdük çalacak.

Müsabakalarda, FIFA kokartlı yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz da görev yapacak.

 

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