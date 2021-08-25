Neslihan Kavas ilk maçını kaybetti

Masa tenisinde kadınlar klas 9 kategorisi A Grubu'nda Neslihan Kavas, ilk maçında Çinli rakibi Xiong'a 3-1 kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Neslihan Kavas ilk maçını kaybetti
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25 Ağustos 2021 05:16
2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde masa tenisinde kadınlar klas 9 kategorisi A Grubu'nda Neslihan Kavas, Çinli rakibi Guiyan Xiong'a 3-1 yenildi.

Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.

Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.

Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.


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