Neslihan Kavas ilk maçını kaybetti

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde masa tenisinde kadınlar klas 9 kategorisi A Grubu'nda Neslihan Kavas, Çinli rakibi Guiyan Xiong'a 3-1 yenildi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.
Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.
Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Neslihan Kavas, ilk maçında Çin'den Xiong'la karşılaştı.
Paralimpik oyunlarda 5. kez mücadele eden 34 yaşındaki milli sporcu, ilk seti 11-9 alarak 1-0 öne geçti. Sonraki setleri 4-11, 6-11 ve 5-11 kaybeden Neslihan, Çinli rakibine 3-1 yenildi.
Neslihan, gruptaki ikinci maçını TSİ 14.00'da Brezilyalı Danielle Rauen'le oynayacak.