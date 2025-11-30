Neslihan Arın'dan gümüş madalya

Milli badmintoncu Neslihan Arın, Hindistan'da düzenlenen Uluslararası Syed Modi Turnuvası'nda tek kadınlarda ikinci oldu.
Lucknow kentindeki turnuvanın yarı finalinde 1 numaralı seribaşı Hint Unnati Hooda'yı 2-0 mağlup eden milli badmintoncu, finalde Japon Hina Akechi ile karşılaştı.
Rakibine 16-21 ve 14-21'lik setlerle 2-0 yenilen Neslihan Arın, turnuvayı gümüş madalyayla tamamladı.
