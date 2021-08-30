Nesince.com'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel film

Nesine.com'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak hazırladığı animasyon filminde, 28 Temmuz 1922'de Konya'nın Akşehir ilçesinde oynanan ve ülkemizin kuruluşunda büyük rol oynayan bir futbol maçının gerçek hikayesi konu alınıyor.



Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün futbol maçı için bir araya getirdiği komutanlarına Büyük Taarruz'un stratejik savaş taktiklerini aktarması anlatılırken, "Büyük zaferler kazanmak büyük dehaların işiydi. Bundan 99 yıl önce de futbol, asla sadece futbol değildi" ifadeleri kullanılıyor.



Televizyon, dijital medya ve sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere hazırlanan filmde çizimler "photo realistik comics" tarzında oluşturulurken, paralax tekniği kullanılan üç boyutlu yüzey formları, izleyenlere hikayenin içinde olduğu hissi veriyor.



