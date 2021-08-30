Nesince.com'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel film

Nesine.com, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını anmak için özel bir film hazırladı.

Abone Ol
Nesince.com'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel film
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Ağustos 2021 11:12
Nesine.com'un 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak hazırladığı animasyon filminde, 28 Temmuz 1922'de Konya'nın Akşehir ilçesinde oynanan ve ülkemizin kuruluşunda büyük rol oynayan bir futbol maçının gerçek hikayesi konu alınıyor. 

Filmde Mustafa Kemal Atatürk'ün futbol maçı için bir araya getirdiği komutanlarına Büyük Taarruz'un stratejik savaş taktiklerini aktarması anlatılırken, "Büyük zaferler kazanmak büyük dehaların işiydi. Bundan 99 yıl önce de futbol, asla sadece futbol değildi" ifadeleri kullanılıyor. 

Televizyon, dijital medya ve sosyal medya kanallarında yayınlanmak üzere hazırlanan filmde çizimler "photo realistik comics" tarzında oluşturulurken, paralax tekniği kullanılan üç boyutlu yüzey formları, izleyenlere hikayenin içinde olduğu hissi veriyor. 


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.