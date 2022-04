Nesibe Aydın, play-off'ta eşleştikleri Galatasaray'ı elemek istiyor

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Okerman, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu play-off çeyrek final turunda eşleştikleri Galatasaray'ı yenmek istediklerini belirtti.



Okerman, yarın saat 14.00'te karşılaşacakları Galatasaray maçı öncesi AA muhabirlerinin sorularını yanıtladı.



İki yıl önce çıktıkları Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde son iki sezonu ilk 4'te bitirerek büyük bir başarı yakaladıklarını belirten Okerman, bu istikrarı yakaladıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Okerman, çok iyi bir sezon geçirdiklerini vurgulayarak, "Bu sezonki performansımızın hakkı ikinci veya üçüncü bitirmekti. Maalesef bir iki ekstra mağlubiyetle bu fırsatı kaçırdık." ifadesini kullandı.



Play-off çeyrek final turunda Galatasaray ile eşleştiklerini ve her iki taraf için de keyifli bir seri olacağına dikkati çeken Okerman, şöyle devam etti:



"Dördüncü ve beşincinin eşleşmesi her zaman çok çekişmeli geçmiştir. Galatasaray şu an itibarıyla formunu tekrar yakalamış durumda. Sakat oyuncuları geri döndü. Onlar da eminim bizim gibi çok iyi hazırlanıyorlardır. Seyir zevki çok yüksek bir seri olacağını düşünüyorum. Öncelikle tek hedefimiz yarınki ilk maçı kazanmak. Bir sonraki adımı düşünmüyoruz. Oyuncularıma çok güveniyorum."



"Üç detay belirleyici olacak"



Galatasaray maçını kazanmaları için bazı detayların ön plana çıkacağını anlatan Okerman, "Rakibimizin hücum ribauntlarında bize üstünlük kurmaması gerekiyor. Eğer orada yenilirsek bu detay bizi çok kötü etkiler. Bizim top kayıplarımız konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Biz hücumu daha akıcı oynayıp, topu daha iyi paylaştığımızda bunu savunmaya da yansıtıyoruz. Öncelikle hücumumuzu da bunun yanına eklememiz gerekiyor. Bu üç detay belirleyici olacak." değerlendirmesini yaptı.



Kaptan Merve: "Play-off bambaşka bir serüven"



Takım kaptanı Merve Uygül de kendileri açısından güzel geçen ligi iyi yerde bitirmek için çok çaba sarf ettiklerini ifade etti.



Play-off çeyrek final serisinde Galatasaray ile eşleştiklerini ve saha avantajlarının kendilerinde olduğunu hatırlatan Uygül, şunları kaydetti:



"Kendi seyircimiz önünde ilk maçı kazanmak istiyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. Ligde oynadığımız maç çok çekişmeli geçmişti ve biz kazanmıştık. Deplasmanda da oynadığımız ilk maçta da rakibimiz bizi yenmişti. Play-off bambaşka bir serüven. Çok çekişmeli geçeceğinden eminim. İnşallah Galatasaray'ı elemek istiyoruz. Elemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."





