Nesibe Aydın, NKA Universitas PEAC'ın konuğu

Nesibe Aydın, 15 Aralık Çarşamba günü Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda NKA Universitas PEAC ile karşılaşacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, NKA Universitas PEAC'ın konuğu
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14 Aralık 2021 15:44
Nesibe Aydın, Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 32 turunda 15 Aralık Çarşamba günü Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımına konuk olacak.

Lauber Dezsö Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.00'de başlayacak.

İkinci maç 22 Aralık Çarşamba günü saat 16.00'da Ankara'da oynanacak.

Başkent ekibi, gruptaki maçlarda rakibine deplasmanda 78-66 yenilmiş, Ankara'daki maçı ise 96-62 kazanmıştı. Başkent temsilcisi D Grubu'nu lider bitirerek son 32'ye yükselmişti.


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