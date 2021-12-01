Nesibe Aydın, Macar ekibine fark attı!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımını 96-62 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Macar ekibine fark attı!
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01 Aralık 2021 20:26
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası D Grubu son hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında Macaristan'ın NKA Universitas PEAC takımı ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Nesibe Aydın 96-62 yendi.

Grubunu lider bitiren Nesibe Aydın, daha önce son 32 turunu garantilemişti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Jelena Smiljanic (Sırbistan), Ewa Matuszewska (Polonya), Maka Kupatadze (Gürcistan)

Nesibe Aydın: Coates 11, Eldas 10, Nacickaite 15, Snytsina 26, Thomas 16, Gülşah Duman 10, Hülya Çoklar 6, Merve Uygül 2, Gizem Kaymaz

NKA Universitas PEAC: Dudasova 8, Kiss 16, Marshall 9, Nelson 15, Wentzel 2, Szucs 3, Brajkovic 6, Selcova 3

1. Periyot: 30-18

Devre: 52-28

3. Periyot: 74-44


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