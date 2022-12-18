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Nesibe Aydın, Kayseri Basketbol'a şans tanımadı

ING Kadınlar Basketbol Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın, evinde Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-60 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Kayseri Basketbol'a şans tanımadı
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18 Aralık 2022 18:13
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Nesibe Aydın, sahasında Melikgazi Kayseri Basketbol'u 74-60 yendi.
Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Şeyhmus Melek, Hasan Ok

Nesibe Aydın: Hempe 7, Feride Şevval Akalan 13, Thomas 21, Nelson 12, Derin Yaya, Duygu Özen 5, Gülşah Duman Bıçakçı 12, Elif Emirtekin 4, Beylem İlba

Melikgazi Kayseri Basketbol: Landrum 9, Hayes 17, Şuğranur Hatice Sönmez 12, Sarauskaite 12, Feray Dalkılıç 2, Sevgi Tonguç, Eylül Minez, Burcu Yağan 5, Mısra Albayrak 3

1. Periyot: 21-15

Devre: 43-34

3. Periyot: 54-51

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