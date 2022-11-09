Nesibe Aydın, İsrail deplasmanında

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 3. maçında 10 Kasım Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.
Holon Toto Arena'daki maç TSİ 19.00'da başlayacak.
Nesibe Aydın, gruptaki ilk maçında deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'ı 67-49 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Ankara'da konuk ettiği Romanya temsilcisi ACS Sepsi-SIC'a 70-56 yenildi.
Holon Toto Arena'daki maç TSİ 19.00'da başlayacak.
Nesibe Aydın, gruptaki ilk maçında deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'ı 67-49 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Ankara'da konuk ettiği Romanya temsilcisi ACS Sepsi-SIC'a 70-56 yenildi.
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