Nesibe Aydın, İsrail deplasmanında

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 3. maçında 10 Kasım Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, İsrail deplasmanında
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09 Kasım 2022 17:05
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu'nda 3. maçında 10 Kasım Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Elitzur Holon takımıyla karşılaşacak.

Holon Toto Arena'daki maç TSİ 19.00'da başlayacak.

Nesibe Aydın, gruptaki ilk maçında deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'ı 67-49 mağlup ederken, ikinci karşılaşmada Ankara'da konuk ettiği Romanya temsilcisi ACS Sepsi-SIC'a 70-56 yenildi.

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