Nesibe Aydın, İspanya'da tur arayacak

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın play-off turu ikinci maçında Nesibe Aydın, 11 Ocak Çarşamba günü İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olacak.
Zaragoza şehrindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.
Nesibe Aydın, Ankara'daki ilk maçta rakibine 67-66 kaybetmişti. Nesibe Aydın'ın rakibini elemek için sahadan en az 2 sayı farkla galip ayrılması gerekecek.
"SABIR GEREKİYOR"
Zaragoza şehrindeki Pabellon Principe Felipe Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'da başlayacak.
Nesibe Aydın, Ankara'daki ilk maçta rakibine 67-66 kaybetmişti. Nesibe Aydın'ın rakibini elemek için sahadan en az 2 sayı farkla galip ayrılması gerekecek.
"SABIR GEREKİYOR"
Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Okerman, FIBA Avrupa Kupası'nda karşılaşacakları İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza karşısında turu geçmek için sakin ve sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.
Okerman, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İlk maçta sahalarında Casademont Zaragoza'ya 67-66 yenildiklerini anımsatan Okerman, "Karşılaşmada, 2'nciyle 31'inci sıradaki takımın eşleşmesindeki güç farkının o kadar çok olmadığını göstermiş olduk. Kızlarımız da bunu görmüş oldu. Bence en önemli şey buydu." dedi.
Casademont Zaragoza karşısında Avrupa Kupası'ndaki en iyi maçlarını oynadıklarını dile getiren Okerman, kendilerini deplasmanda daha zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.
Okerman, tüm zorluklara hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Casademont Zaragoza seyircisi iyi bir atmosfer yaratıyor. Eminim ki hakemleri de baskılamak isteyecektir. Daha sert oynayacaklarına hiç şüphemiz yok. Bunu bilerek oyunun içinde kalmak çok önemli. Sabırla ve sakin bir şekilde oyun içinde kalmak çok önemli. Bizim oyun içinde kaldığımız, skordan kopmadığımız her saniye onları daha çok strese sokacaktır. Bu da hedeflerimizden biri. Turun anahtarı iki şeye bağlı. Birincisi sakin ve sabırlı hücum etmek. İkincisi de onların sertliğine hazır olmak. Bu iki konu maçın anahtarıdır."
Takım kaptanları turdan umutlu
Takım kaptanı Gülşah Duman Bıçakçı da ilk maçta rakiplerine karşı saha avantajlarını iyi kullanamadıklarını ifade etti.
Puan maçı olmadığı için telafi hakkı olduğunu ve iki farkla kazanmaları durumunda turu atlayan taraf olacaklarına dikkati çeken Gülşah, "Takımımıza inanıyorum. Kazanıp turu geçen taraf olmak istiyoruz. Ülkemize turu geçmiş bir şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Takımın ikinci kaptanı Jessica Thomas ise zor bir maçın kendilerini beklediklerini vurgulayarak, "Kendi evimizde bir sayıyla kaybettiğimiz için hala maçın içindeyiz. Tura olan inancımız arttı. Kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni yapıp turu geçmek için uğraşacağız." değerlendirmesini yaptı.
Okerman, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
İlk maçta sahalarında Casademont Zaragoza'ya 67-66 yenildiklerini anımsatan Okerman, "Karşılaşmada, 2'nciyle 31'inci sıradaki takımın eşleşmesindeki güç farkının o kadar çok olmadığını göstermiş olduk. Kızlarımız da bunu görmüş oldu. Bence en önemli şey buydu." dedi.
Casademont Zaragoza karşısında Avrupa Kupası'ndaki en iyi maçlarını oynadıklarını dile getiren Okerman, kendilerini deplasmanda daha zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.
Okerman, tüm zorluklara hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Casademont Zaragoza seyircisi iyi bir atmosfer yaratıyor. Eminim ki hakemleri de baskılamak isteyecektir. Daha sert oynayacaklarına hiç şüphemiz yok. Bunu bilerek oyunun içinde kalmak çok önemli. Sabırla ve sakin bir şekilde oyun içinde kalmak çok önemli. Bizim oyun içinde kaldığımız, skordan kopmadığımız her saniye onları daha çok strese sokacaktır. Bu da hedeflerimizden biri. Turun anahtarı iki şeye bağlı. Birincisi sakin ve sabırlı hücum etmek. İkincisi de onların sertliğine hazır olmak. Bu iki konu maçın anahtarıdır."
Takım kaptanları turdan umutlu
Takım kaptanı Gülşah Duman Bıçakçı da ilk maçta rakiplerine karşı saha avantajlarını iyi kullanamadıklarını ifade etti.
Puan maçı olmadığı için telafi hakkı olduğunu ve iki farkla kazanmaları durumunda turu atlayan taraf olacaklarına dikkati çeken Gülşah, "Takımımıza inanıyorum. Kazanıp turu geçen taraf olmak istiyoruz. Ülkemize turu geçmiş bir şekilde dönmek istiyoruz." diye konuştu.
Takımın ikinci kaptanı Jessica Thomas ise zor bir maçın kendilerini beklediklerini vurgulayarak, "Kendi evimizde bir sayıyla kaybettiğimiz için hala maçın içindeyiz. Tura olan inancımız arttı. Kendimize güveniyoruz. Elimizden geleni yapıp turu geçmek için uğraşacağız." değerlendirmesini yaptı.
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