Nesibe Aydın, İspanya'da tur arayacak

Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Erman Okerman, FIBA Avrupa Kupası'nda karşılaşacakları İspanya temsilcisi Casademont Zaragoza karşısında turu geçmek için sakin ve sabırlı hücum etmeleri gerektiğini belirtti.Okerman, FIBA Avrupa Kupası play-off turu ikinci maçında yarın deplasmanda İspanya'nın Casademont Zaragoza takımına konuk olmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.İlk maçta sahalarında Casademont Zaragoza'ya 67-66 yenildiklerini anımsatan Okerman, "Karşılaşmada, 2'nciyle 31'inci sıradaki takımın eşleşmesindeki güç farkının o kadar çok olmadığını göstermiş olduk. Kızlarımız da bunu görmüş oldu. Bence en önemli şey buydu." dedi.Casademont Zaragoza karşısında Avrupa Kupası'ndaki en iyi maçlarını oynadıklarını dile getiren Okerman, kendilerini deplasmanda daha zor bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.Okerman, tüm zorluklara hazır olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:Takım kaptanı Gülşah Duman Bıçakçı da ilk maçta rakiplerine karşı saha avantajlarını iyi kullanamadıklarını ifade etti.Puan maçı olmadığı için telafi hakkı olduğunu ve iki farkla kazanmaları durumunda turu atlayan taraf olacaklarına dikkati çeken Gülşah,diye konuştu.Takımın ikinci kaptanı Jessica Thomas ise zor bir maçın kendilerini beklediklerini vurgulayarak,değerlendirmesini yaptı.