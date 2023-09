Nesibe Aydın'ın hedefi final!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın'ın başantrenörü Erman Okerman, ligde şampiyonluk final serisi oynamayı hedeflediklerini belirtti.



Okerman, yarın başlayacak 2023-2024 sezonu hedefleriyle ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



Bu sene ligin oldukça erken başladığına dikkati çeken Okerman, yarın ilk resmi maçlarını Antalya Toroslar Basketbol ile oynayacaklarını dile getirdi.



Ligin erken başlamasından dolayı kimi takımların kadrosunun eksik olduğunu aktaran Okerman, hazırlıklara 23 Temmuz'da başladıklarını söyledi.



Beş hazırlık maçı oynayarak sezona hazırlandıklarını anlatan Okerman, "Hazırlık açısından benim gönlüm rahat. Takım birbirine son derece uyumlu. Geçen seneden 5 oyuncumuz var. Yeni gelenler de oldukça tecrübeli olduğu için adaptasyonları çok hızlı oldu." diye konuştu.



Okerman, Türkiye ligine çok uygun bir kadro kurulduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Hedef her zaman yukarısı. Geçen senelerde bir sene üçüncü, bir sene dördüncü bitirdik. İki defa yarı final oynadık. İlk yılımızda finalin kapısından döndük, seriyi 3-2 kaybettik. Hedefimiz her zaman olduğu gibi final oynamak, mümkünse şampiyon olmak ve kupa kazanmak. Ancak bu takım dördüncü bitirse başarısızlık olur mu? Bence asla olmaz. Ligde final oynamak uzun yıllardır benim de kulübümün de gönlünden geçen hedeflerden birisi. Umarım bu sene o hedefimize ulaşırız."



Takıma katılan yeni oyuncuları değerlendiren Okerman, "Dürüst konuşmak gerekirse bu sene istediğim tüm oyuncuları aldım. Çok memnun ve mutluyum. Çok gönlümüze göre bir takım kurduk. Tabii sahada bütçe veya kağıt üstündeki kadrolar oynamıyor. Çıkıp bu çok iyi kurduğumuz takımın sahada bunu kanıtlaması lazım. Ben sezon başı o enerjiyi hissediyorum. Takımın kimyası ve enerjisi çok iyi durumda." değerlendirmesini yaptı.



ABD'li oyun kurucu Thomas: "Ligimizde antrenörlerin basketbol zekaları çok yüksek"



Takımın ikinci kaptanı ABD'li oyun kurucu Jessica Thomas da geçen sezonlara göre daha tecrübeli bir takıma sahip olduklarını belirtti.



Kurulan kadronun başarılı olmasını beklediğine dikkati çeken Thomas, "Kazanabileceğimiz tüm maçları kazanmak istiyoruz. Hedefimiz ligde final oynamak. Bu potansiyele sahibiz. Ligimizde güçlü takımlar var. Ligimizde antrenörlerin basketbol zekaları çok yüksek. İyi oyuncularımız var. Başka liglerde oynayan arkadaşlarımız da ligimize saygı duyuyor. Ben de bu ligde oynadığım için mutluyum." dedi.



Takımın genç oyuncularından 17 yaşındaki Elif Çayır da genç oyuncu olarak ligde yer aldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Benim için çok büyük bir şans. Çok çalışıyoruz. Antrenörlerimiz çok yardımcı oluyor. Burada oynayabilmek için ekstra çaba sarf ediyoruz. Her zaman daha iyi olmak için çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.