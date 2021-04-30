Nesibe Aydın Galatasaray'ı yendi, durum eşitlendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final 4. maçında Nesibe Aydın, Galatasaray'ı 68-58 mağlup ederek seride 2-2 eşitliği sağladı.
Finale yükselecek takımın belli olacağı serinin 5. maçı, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.
Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 15, Büşra Akgün 3, Peddy 21, Hebard 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Simon
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Prints 10, Steinberga 8, Russell 13, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Hruscakova
1. Periyot: 17-12
Devre: 32-29
3. Periyot: 49-48
Finale yükselecek takımın belli olacağı serinin 5. maçı, 3 Mayıs Pazartesi günü İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak.
Eşleşmede üç galibiyete ulaşan taraf, finalde Fenerbahçe Öznur Kablo'nun rakibi olacak.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Emin Moğulkoç, Turgut Işık, Yiğit Gönültaş
Nesibe Aydın: Snytsina 13, Merve Uygül 15, Büşra Akgün 3, Peddy 21, Hebard 8, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Simon
Galatasaray: Meltem Yıldızhan 2, Pelin Derya Bilgiç 11, Prints 10, Steinberga 8, Russell 13, Asena Yalçın 5, Holingsvorth 9, Miray Balotu, Cansu Köksal, Sude Yılmaz, Hruscakova
1. Periyot: 17-12
Devre: 32-29
3. Periyot: 49-48