Nesibe Aydın evinde BOTAŞ'ı yendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında BOTAŞ'ı 74-62 yendi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın evinde BOTAŞ'ı yendi
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19 Şubat 2022 18:00
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 18. haftasında Nesibe Aydın, sahasında BOTAŞ'ı 74-62 mağlup etti.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Özlem Yalman, Eyyüp Ayhan, Doğu Berk İnnal

Nesibe Aydın: Thomas 10, Snytsina 3, Meltem Yıldızhan 11, Coates 21, Harika Gözde Eldaş 4, Gülşah Duman Bıçakçı 13, Merve Uygül 2, Nacickaite 10, Hülya Çoklar Asarcıklı

BOTAŞ: Ayşe Cora 15, Sehernaz Çidal, Davis 4, Dubljevic 21, Tilbe Şenyürek 9, Jurjane 8, Hatice Pelin Gülçelik 3, Işıl Alben 2

1. Periyot: 18-16

Devre: 47-30

3. Periyot: 60-46


 

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