Nesibe Aydın, Elazığ İl Özel İdare'yi mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, Elazığ İl Özel İdare'yi konuk etti.
Mücadeleyi Nesibe Aydın 96-58 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Köseoğlu, Nihat Çetin, Seda Esen
Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 5 , Coates 19, Thomas 13, Snytsina 13, Harika Gözde Eldaş 7, Nacickaite 17, Çisil Bilgin 4, Gizem Kaymaz 9, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Albayrak
Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya, Morgan 17, Pulliam 17, Razheva 4, Nur Dihan Dabakoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk 4, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Brych, Aysel Bakır
1. Periyot: 26-10
Devre: 54-29
3. Periyot: 78-41
Mücadeleyi Nesibe Aydın 96-58 kazandı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Köseoğlu, Nihat Çetin, Seda Esen
Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 5 , Coates 19, Thomas 13, Snytsina 13, Harika Gözde Eldaş 7, Nacickaite 17, Çisil Bilgin 4, Gizem Kaymaz 9, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Albayrak
Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya, Morgan 17, Pulliam 17, Razheva 4, Nur Dihan Dabakoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk 4, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Brych, Aysel Bakır
1. Periyot: 26-10
Devre: 54-29
3. Periyot: 78-41