Nesibe Aydın, Elazığ İl Özel İdare'yi mağlup etti.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, konuk ettiği Elazığ İl Özel İdare'yi 96-58 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Nesibe Aydın, Elazığ İl Özel İdare'yi mağlup etti.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Kasım 2021 19:49
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, Elazığ İl Özel İdare'yi konuk etti.

Mücadeleyi Nesibe Aydın 96-58 kazandı.

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Nihat Çetin, Seda Esen

Nesibe Aydın: Gülşah Duman Bıçakçı 5 , Coates 19, Thomas 13, Snytsina 13, Harika Gözde Eldaş 7, Nacickaite 17, Çisil Bilgin 4, Gizem Kaymaz 9, Merve Uygül 3, Hülya Çoklar Asarcıklı 6, Merve Albayrak

Elazığ İl Özel İdare: Melike Yalçınkaya, Morgan 17, Pulliam 17, Razheva 4, Nur Dihan Dabakoğlu 12, Şuğranur Hatice Sönmez 4, Esma Çelen Türk 4, Gülfer Tokatlı, Nisa Yalçın, Brych, Aysel Bakır

1. Periyot: 26-10

Devre: 54-29

3. Periyot: 78-41


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.