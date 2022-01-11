Nesibe Aydın, deplasmanda kazandı

Nesibe Aydın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçında deplasmanda Olympiakos'u 83-79 mağlup etti.

Abone Ol
Nesibe Aydın, deplasmanda kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ocak 2022 22:46
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın son 16 turu ilk maçında Nesibe Aydın, konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 83-79 yendi.

Pire'de Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın çekişmeli geçen ilk çeyreğini 18-17 önde geçen Nesibe Aydın, soyunma odasına ise 43-34 önde girdi.

İkinci yarıda da hücumda rakibine oranla daha iyi bir performans gösteren konuk ekip, üçüncü çeyreğini 65-52 üstünlükle geçtiği mücadeleyi 83-79 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 19 Ocak Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.