Nesibe Aydın'dan 61 sayı fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Antalya Toroslar Basketbol'u 61 sayı farkla 97-36 mağlup etti.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Çağlar Özkan, Orkun Yurttaş, Ali Osman Kanık
Nesibe Aydın: Hempe 19, Feride Şevval Akalan 24, Thomas 11, Nelson 20, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Elif Emirtekin 9, Beylem İlba 3
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 11, Melike Bakırcıoğlu 3, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 2, Neslişah Cora 3, Helin Boybeyi 6
1. Periyot: 32-11
Devre: 53-23
3. Periyot: 71-31
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Çağlar Özkan, Orkun Yurttaş, Ali Osman Kanık
Nesibe Aydın: Hempe 19, Feride Şevval Akalan 24, Thomas 11, Nelson 20, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Elif Emirtekin 9, Beylem İlba 3
Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 11, Melike Bakırcıoğlu 3, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 2, Neslişah Cora 3, Helin Boybeyi 6
1. Periyot: 32-11
Devre: 53-23
3. Periyot: 71-31
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