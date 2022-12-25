Nesibe Aydın'dan 61 sayı fark!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Antalya Toroslar Basketbol'u 61 sayı farkla 97-36 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın'dan 61 sayı fark!
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25 Aralık 2022 18:29
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Antalya Toroslar Basketbol'u 61 sayı farkla 97-36 mağlup etti.
 Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Çağlar Özkan, Orkun Yurttaş, Ali Osman Kanık

Nesibe Aydın: Hempe 19, Feride Şevval Akalan 24, Thomas 11, Nelson 20, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 9, Elif Emirtekin 9, Beylem İlba 3

Antalya Toroslar Basketbol: Hillsman 11, Yağmur Yıldız, Fitzgerald 11, Melike Bakırcıoğlu 3, İlknur Dumlu, Sibel Özel, Aleyna Baday, Tuğçe Murat 2, Neslişah Cora 3, Helin Boybeyi 6

1. Periyot: 32-11

Devre: 53-23

3. Periyot: 71-31

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