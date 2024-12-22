Nesibe Aydın'dan 37 farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol'u 85-48'lik net bir skorla mağlup etti. Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Kemal Digilli, Ali Rıza Pinat
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 14, Wheeler 8, Merve Arı 4, Nared 15, Serfa 2, İlayda Güner 13, Kübra Yaylacı 1, Merve Uygül 5, Elif Çayır 6, Sevgi Tonguç 11, Başak Altunbey 2, Rojin Yolcu 4
Bodrum Basketbol: Jones 5, Selin Tekin 10, Ayşenaz Harma 9, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün 3, Sıla Tunçdemir 4, İdal Yavuz 9, Zümra Küçük 2, Cansu Çolakoğlu 1, Belçim Naz Şahinkanat
1. Periyot: 32-8
Devre: 46-27
3. Periyot: 70-39
Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Kemal Digilli, Ali Rıza Pinat
Nesibe Aydın: Damla Gezgin 14, Wheeler 8, Merve Arı 4, Nared 15, Serfa 2, İlayda Güner 13, Kübra Yaylacı 1, Merve Uygül 5, Elif Çayır 6, Sevgi Tonguç 11, Başak Altunbey 2, Rojin Yolcu 4
Bodrum Basketbol: Jones 5, Selin Tekin 10, Ayşenaz Harma 9, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün 3, Sıla Tunçdemir 4, İdal Yavuz 9, Zümra Küçük 2, Cansu Çolakoğlu 1, Belçim Naz Şahinkanat
1. Periyot: 32-8
Devre: 46-27
3. Periyot: 70-39