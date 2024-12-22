Nesibe Aydın'dan 37 farklı galibiyet

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, konuk ettiği Bodrum Basketbol'u 85-48 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Nesibe Aydın'dan 37 farklı galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Aralık 2024 16:53
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı Bodrum Basketbol'u 85-48'lik net bir skorla mağlup etti.  Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Şakacı, Ahmet Kemal Digilli, Ali Rıza Pinat

Nesibe Aydın: Damla Gezgin 14, Wheeler 8, Merve Arı 4, Nared 15, Serfa 2, İlayda Güner 13, Kübra Yaylacı 1, Merve Uygül 5, Elif Çayır 6, Sevgi Tonguç 11, Başak Altunbey 2, Rojin Yolcu 4

Bodrum Basketbol: Jones 5, Selin Tekin 10, Ayşenaz Harma 9, Azra Erçelik 5, Gizem Tüzün 3, Sıla Tunçdemir 4, İdal Yavuz 9, Zümra Küçük 2, Cansu Çolakoğlu 1, Belçim Naz Şahinkanat

1. Periyot: 32-8

Devre: 46-27

3. Periyot: 70-39

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery