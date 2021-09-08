Nesibe Aydın'da hedef Avrupa kupası

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Nesibe Aydın A Takımı ile teknik heyet basın mensuplarıyla buluştu.



Nesibe Aydın Okulları Yıldızlar Kampüsü'nde düzenlenen etkinliğe Kulüp Başkanı Mirkan Aydın, yönetim kurulu, sporcular ve teknik heyet katıldı.



Aydın, tanıtım toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen yıl hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de Süper Lig'e ilk kez çıktıkları için zor bir mücadele verdiklerini söyledi.



Geçen yıl ligi üçüncü sırada tamamladıklarını, bu sene başarılarını tekrarlamak istediklerini ifade eden Aydın, "Disiplinli, çalışkan, koşan, mücadele eden, en iyisi için zorlayan takım görüntümüzü sürekli sahada görmek istiyoruz. Bu sene Türkiye'de Süper Lig ve federasyon kupası, Avrupa'da da FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. Tüm kulvarda amacımız üst sıralarda yer alabilmek." diye konuştu.



Aydın, takımlarını bu hedeflere göre kurduklarını vurgulayarak, "Sezonun en hazır takımı olarak lige ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na başlamak istiyoruz. FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedefimiz en az bir çeyrek final görmek istiyoruz. Hayalimizde olan budur." değerlendirmesini yaptı.



- "Avrupa'da oynadığımız için Türkiye'de zaman zaman zorlandığımız günlere mutlaka neden olacak"



Takımın Başantrenörü Erman Okerman da bu sene kendilerini daha zor bir sezon bekleyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:



"Karşımıza çıkan tüm rakipler geçen sezonunun üçüncüsüyle oynadığını bilerek, bu motivasyonla sahaya çıkacaklar. Bir de Avrupa kupasında mücadele edeceğiz bu da bizi heyecanlandırıyor. İki ligi birlikte götürmek zorundayız. Avrupa'da oynadığımız için Türkiye'de zaman zaman zorlandığımız günlere mutlaka neden olacaktır. Biz de ona göre kadro kurduk. Ümit ediyorum bu sene geçen senenin üzerine koyarak herkesi şaşırtan bir başarıyla yolumuza devam edeceğiz."



Takım Kaptanı Merve Uygül ise geçen sezon başarılı bir grafik çizdiklerini vurgulayarak, "Geçen sezon yakaladığımızın başarının altında kalmak istemiyoruz. Avrupa'da da ülkemizi ve takımızı da en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.



Etkinlikte ayrıca sporcularla bir araya gelen öğrenciler merak ettikleri soruları da sorma imkanı buldu.



