Nesibe Aydın, ÇBK Mersin deplasmanında galip: 88-83

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, zorlu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi deplasmanından galibiyetle ayrılmayı bildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, ÇBK Mersin deplasmanında galip: 88-83
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16 Nisan 2022 16:59
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 Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Hüseyin Çelik, Aydın Karaçam, Alper Gökçebel

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Zellous 16, Feride Şevval Akalan 19, Sinem Ataş 20, Fagbenle 16, Baric 4, Asena Yalçın 8, Fatmanur Karakaş, Esra Ural Topuz

Nesibe Aydın: Thomas 16, Nacickaite 17, Meltem Yıldızhan 17, Harika Gözde Eldaş 9, Coates 10, Snytsina 6, Merve Uygül 5, Gülşah Duman Bıçakçı 5, Hülya Çoklar Asarcıklı 3,

1. Periyot: 20-24

Devre: 42-43

3. Periyot: 65-69

Beş faulle çıkan: 39.15 Feride Şevval Akalan (ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi)

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