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Nesibe Aydın, Bursa deplasmanında güldü

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın, Bursa deplasmanında güldü
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11 Aralık 2022 16:41
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 89-75 mağlup etti.
 Salon: TOFAŞ

Hakemler : Özge Şentürk Bayraktar, Murat Zafer, Burak Erkan

Bursa Uludağ Basketbol: Meryem Gültekin 4, Davis 9, Gizem Uca 11, Deniz Çolakoğlu 2, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 4, İlsu Darıcıoğlu 5, Ferda Yıldız 10, Cannon 30

Nesibe Aydın: Hempe 14, Feride Şevval Akalan 10, Tuğçe Gürel, Thomas 19, Nelson 25, Duygu Özen 2, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Derin Yaya 13, Rojin Yolcu 3, Elif Emirtekin, Beylem İlba

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