Nesibe Aydın, Beşiktaş'ı 21 sayı farkla geçti!

14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Nesibe Aydın ile Beşiktaş TRC İnşaat karşı karşıya geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Nesibe Aydın, Beşiktaş'ı 21 sayı farkla geçti!
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25 Eylül 2020 15:49
Kayseri'de düzenlenen 14. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nın ikinci günün ilk maçında Nesibe Aydın, Beşiktaş TRC İnşaat'ı 83-62 yendi.
 Salon: Kadir Has

Hakemler: Serdar Ünal, Kemal Digilli, Umut Özgür Ergün

Beşiktaş TRC İnşaat: Şenay Zebyek 2, İrem Naz Topuz 3, Melisa Korkmaz, Nur Sezen Yavuz, Angelo Salvadores 20, Melek Uzunoğlu 9, Elif Bayram 17, Nisa Yalçın 6, Mia Draskicevic 5

Nesibe Aydın: Zeynep Koral, Katsiaryna Snytsina 16, Merve Uygül 5, Büşra Akgün 11, Gizem Kaymaz, Hülya Çoklar Asarcıklı 8, Zsofia Simon 6, Alis Kumsal Aslan, Melike Tuğba Oral 7, Ruthy Hebard 28, Harika Gözde Eldaş 2

1. Periyot: 24-20

Devre: 37-46

3. Periyot: 52-61



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