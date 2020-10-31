Nesibe Aydın 100 sayı atarak kazandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 100-57 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Nesibe Aydın 100 sayı atarak kazandı
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31 Ekim 2020 16:44
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Nesibe Aydın, deplasmanda Samsun Canik Belediye'yi 100-57 yendi.

Salon: Mustafa Dağıstanlı

Hakemler: Serhat Büker, Nazlı Çisil Güngör, Hande Öztürk

Samsun Canik Belediye: Madden 29, Nazlı Çalışkan 6, Fatma Dilara Azaklı 2, Sıla Şimşek 8, Semanur Ersoy 2, Neslihan Demir 10, Kayra Güler Sağlam

Nesibe Aydın: Zeynep Koral 8, Snytsina 10, Merve Uygül 4, Büşra Akgün 9, Gizem Kaymaz 6, Peddy 4, Hülya Çoklar 14, Simon 9, Alis Kumsal Aslan 13, Melike Tuğba Oral 6, Hebard 12, Harika Gözde Eldaş 5

1. Periyot: 15-28 

Devre: 23-47 

3. Periyot: 41-71



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