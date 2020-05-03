Neşeli Günler nerede çekildi, oyuncu kadrosu

1978 yapımı Neşeli Günler filmi Türk sinemasının iki büyük emektarı Münir Özkul ve Adile Naşit'in turşucu rolünde oynadığı film, geçimsiz bir çiftin ayrılmasını ve gelişen olayları komik bir dille anlatıyor. İşte Neşeli Günler filminin konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan…Neşeli Günler filminin bir çok sahnesi İstanbul'da çekilirken, dizinin en sevilen sahnelerinden biri olan turşu dükkanı sahnesi ise Cihangir'de çekilmiştir. Dizi genel olarak Samatya civarını ve bazı sahnelerde ise Taksim ve İstiklal Caddesi'ni kullanmıştır.Filmde, anlamsız bir tartışma sonucu dağılan bir ailenin yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi anlatılır. Turşuculuk yapan Saadet ve Kazım, turşu yapımı konusunda tartışır ve boşanırlar. Çocuklardan üçü babada, üçü de annede kalır. İkiye ayrılan kardeşler yıllarca birbirlerini tanımadan büyürler. Yıllar sonra kardeşlerin rastlantı sonucu tanışması aileyi bir araya getirecektir.Münir Özkul – Kazım BeyAdile Naşit – Saadet HanımŞener Şen – ZiyaMürüvvet Sim – Sıdıka HanımAyşen Gruda – NilgünAhmet Sezerel – UğurOya Aydoğan – Zeynepİhsan Yüce – Nazif EfendiAli Sururi – Uğur'un BabasıGülşen Gürsoy – MehtapFeridun Şavlı – YaşarAhmet Arıman – ÖmerYaman Coşkun – AhmetTamer Şahin – MehmetNecati Aslan – Tuncay