Nerlens Noel'in korkutucu sakatlığı!

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Oklahoma City Thunder pivotu Nerlens Noel, geçtiğimiz gece oynanan OKC - Minnesota Timberwolves karşılaşmasında kafasına aldığı bir darbe sonucu baygınlık geçirdi.Noel, karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Wolves forveti Andrew Wiggins'in bir smaç pozisyonunda kafasına kasıtsız bir şekilde dirsek atmasıyla yere yığıldı. Takım arkadaşları etrafına toplanan Noel, sağlık ekibin yardımıyla sahadan sedyeye alınarak çıkarıldı. Sağlık ekibi ve doktorların, bilincini kaybetmiş olan Noel'e "Gözlerini açık tut" şeklinde bağırdığı duyuldu.Maçtan sonra Wiggins, gazetecilere verdiği demeçte, Noel'in iyi olmasını umduğunu ve isabetin kazara olduğunu söyledi. Noel'in durumu ile ilgili henüz bir gelişme bulunmuyor.Noel önceki sezon baş parmak ameliyatı geçirmiş ve sadece 30 maçta oynamıştı. Bunun yanında kariyeri boyunca sakatlıklarla uğraşmıştı.İşte Noel'in sakatlık anı: