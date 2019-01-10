Nerlens Noel'e sarsıntı teşhisi konuldu!

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Oklahoma City Thunder pivotu Nerlens Noel'e, Salı gecesi Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçtaki korkunç düşüşünün ardından sarsıntı teşhisi koyulduğu belirtildi. Testler, Noel'in herhangi bir kırılma geçirmediğini de ortaya çıkardı.The Athletic'ten Shams Charania, attığı bir tweet'te Noel'in durumunu şu şekilde özetledi:Noel bu sezon benchten gelerek ortalama 5,1 sayı ve 4,6 ribaund rakamlarını tutturdu.