Nerlens Noel'e sarsıntı teşhisi konuldu!

Oklahoma City Thunder pivotu Nerlens Noel'e, Salı gecesi Minnesota Timberwolves'a karşı oynadığı maçtaki korkunç düşüşünün ardından sarsıntı teşhisi koyulduğu belirtildi. Testler, Noel'in herhangi bir kırılma geçirmediğini de ortaya çıkardı.
The Athletic'ten Shams Charania, attığı bir tweet'te Noel'in durumunu şu şekilde özetledi: "Noel ve Thunder için olumlu haberler. Noel oyundan sedyeyle çıktı ve bilinçsiz bir şekilde yere düştü, ancak dün geceki düşmesinden sonra uyanık kaldı. Kendisine değerlendirmeler yapılmaya devam edilecek."
Noel bu sezon benchten gelerek ortalama 5,1 sayı ve 4,6 ribaund rakamlarını tutturdu.