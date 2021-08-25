Nergiz Altıntaş ilk maçında İsveçli rakibine mağlup oldu

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ilk gününde tekerlekli sandalye masa tenisinde kadınlar klas 3 kategorisi A Grubu'nda Nergiz Altıntaş, İsveçli Anna Carin Ahlquist'e 3-1 yenildi.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 11-1 kaybeden Nergiz, ikinci seti 11-7 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. İsveçli raket, üçüncü seti 11-4, dördüncü seti ise 11-3 alarak, milli sporcu karşısında müsabakayı 3-1 kazandı.
Nergiz, ikinci maçında yarın TSİ 14.00'da Tayland'dan Dararat Asayut'la karşılaşacak.
Tokyo'da Büyükşehir Spor Salonu'nda gerçekleşen masa tenisi müsabakalarında Nergis, ilk maçında 2012 Londra'da altın, 2016 Rio'da ise bronz madalyası bulunan 49 yaşındaki Ahlquist'le karşılaştı.
Rakibi karşısında ilk seti 11-1 kaybeden Nergiz, ikinci seti 11-7 alarak maçta durumu 1-1'e getirdi. İsveçli raket, üçüncü seti 11-4, dördüncü seti ise 11-3 alarak, milli sporcu karşısında müsabakayı 3-1 kazandı.
Nergiz, ikinci maçında yarın TSİ 14.00'da Tayland'dan Dararat Asayut'la karşılaşacak.