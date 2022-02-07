Nergiz Altıntaş: 'Fedakarlık olmadan madalya gelmez'

Paralimpik milli masa tenisçi Nergiz Altıntaş, olumsuz hava koşullarına rağmen hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Fedakarlık olmadan madalyanın gelmesi mümkün değil." dedi.



Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından Paris 2024'ün hazırlıklarına başlayan milli sporcu Nergiz Altıntaş, antrenman yaptığı Abdullah Öztürk Salonu'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.



Daha tecrübeli bir şekilde paralimpik oyunları madalyası için çalıştıklarını dile getiren Nergiz, gelecek ay İspanya'da Dünya Şampiyonası'na kota puanı veren turnuvaya katılacaklarını söyledi.



Nergiz, antrenmanları aksatmadıklarını vurgulayarak, "Hava şartları bizi çok etkiledi ama çok kar yağdığında bile antrenmana geldik. Zaten fedakarlık olmadan madalyanın gelmesi mümkün değil." diye konuştu.



"Gücünü birbirinden alan bir ekibiz"



"Biz zaten her zaman ne yazık ki zor yoldan gidiyoruz." diyen paralimpik masa tenisçi, "Çok güçlü bir ekibiz. Gücünü de birbirinden alan bir ekibiz. Paralimpik oyunları hazırlıklarına madalya hedefiyle devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Nergiz, paralimpik olmayan altyapı masa tenisi sporcularının da antrenmanlarda yer aldığına işaret ederek, şöyle devam etti:



"Onların burada olması teknik açıdan bizim için çok faydalı. Onlarla maç yapıyoruz. Bizim onlara, onların da bize faydası var. Genç sporculara örnek olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda 2015 yılından bu yana antrenörüm, EKPSS ile atandım. Bizim zaten kendi yetiştirdiğimiz sporcularımız da var. Paris'te onlarla birlikte daha güçlü olacağız."



Yüksek lisans yapıyor



Dünya ve Avrupa şampiyonalarında madalyalar alan Nergiz, masa tenisiyle tanışma hikayesini ise "Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi'nde okuyorduk. Oraya federasyondan görevli İlhami hocam geldi. O şekilde spora başladık. İlk başlarda eğlence olsun diye gidiyorduk. Sonra bir baktık ki milli takıma seçildik. Bir daha da kopamadık, 14 yıl oldu." sözleriyle anlattı.



Sporun dışında eğitimini de sürdürdüğünü dile getiren milli masa tenisçi, "Yüksek lisans öğrencisiyim. Gazi Üniversitesi beden eğitimi bölümünden mezunum, yüksek lisansımı ise Bartın Üniversitesinde yine beden eğitimi üzerine yapıyorum. Bu sene mezun olacağım." şeklinde konuştu.



Nergiz, "Akademik kariyer hedefin var mı?" sorusuna "Şu an önceliğim 2024 Paris Paralimpik Oyunları. Olimpiyatların önüne bir şey geçsin istemiyorum. O yüzden biraz erteleyebilirim." yanıtını verdi.





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