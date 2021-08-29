Nereden nereye! Mehmet Ekici, TFF 2.Lig'e gidiyor!

TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor, Mehmet Ekici'ye teklif yaptı

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Nereden nereye! Mehmet Ekici, TFF 2.Lig'e gidiyor!
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29 Ağustos 2021 09:38
Bir dönem Trabzonspor ve Fenerbahçe forması giyen milli futbolcu Mehmet Ekici son olarak sarı-lacivertli takımdaydı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı gösteremeyen Ekici sözleşmesinin bitmesiyle takımdan ayrılmıştı.

Geçtiğimiz sezon hiçbir takımla anlaşma sağlayamayan ve Hannover takımında idmanlara çıkan tecrübeli orta sahaya sürpriz bir teklif geldi. Futbol Anadolu'nun haberine göre TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor Mehmet Ekici'ye teklif yaptı. Son 2 sezondur hiçbir takımda forma giymeyen Ekici'nin kısa süre içinde karar vermesi bekleniyor.


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