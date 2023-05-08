Haber Tarihi: 08 Mayıs 2023 14:01 - Güncelleme Tarihi: 08 Mayıs 2023 14:01

Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı e-Devlet

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kısa bir süre kala seçmen kaydı sorgulama ve seçmen kağıdı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Seçmenler, "Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Nerede oy kullanacağım?" sorularına yanıt arıyor.

Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen sorgulama ekranı e-Devlet
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Türkiye genelinde 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için vatandaşlar sandık başına gidecek. Seçim öncesinde, "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arayanlar için YSK seçmen sorgulama ekranı açıldı. Seçmen sorgulama sayfası ile hangi sandıkta oy kullanacağınızı hem e-devletten hem de YSK'nin nerede oy kullanacağım sayfasından öğrenebilirsiniz. 
NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen Bilgi Kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfasından "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden veya e-Devlet Kapısı üzerinden nerede oy kullanacaklarını sorgulayabilir, seçmen bilgi kayıtlarının dökümünü alabilirler.
e-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip "Giriş Yap" bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

SEÇMEN KAYDI SORGULAMA NASIL YAPILIR?


YSK, 14 Mayıs'taki seçimlerde yurt içinde oy kullanma hakkına sahip olan 60 milyon 697 bin 843 kişinin nerede ve hangi numaralı sandıkta oy kullanacağını e-Devlet'e yükledi.

Seçmenler, e-Devlet uygulamasında kimlik bilgileri ve şifreleriyle giriş yaparak, "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama" kısmından oy kullanacağı yer ve sandık numarası bilgilerini öğrenebilecek.

Açıklanan sandık bilgileri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nde herhangi bir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması halinde 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçiminde de geçerli olacak.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

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