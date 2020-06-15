Transfer olduktan sonra Galatasaray'ın sol kanadına büyük hareketlilik kazandıran Saracchi, Rize'de tanınmayacak haldeydi.
Maç boyunca hücuma katkı sağlayamayan genç sol bek, savunmada da çok sıkıntı yaşadı.
Rizespor'un attığı ikinci golde büyük bir hataya imza atan Saracchi, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'i de kızdırdı.
Maç boyunca hücuma katkı sağlayamayan genç sol bek, savunmada da çok sıkıntı yaşadı.
Rizespor'un attığı ikinci golde büyük bir hataya imza atan Saracchi, performansıyla teknik direktör Fatih Terim'i de kızdırdı.