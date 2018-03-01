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Nenad Markovic'ten takımına uyarı

Tahincioğlu Basketbol Ligi'nin son sırasında bulunan Gaziantep Basketbol ligde kalabilmesi için, haftasonu oynayacağı Eskişehir Basketbol deplasmanından galip dönmek zorunda. Antrenör Nenad Markovic Es Es maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA
Nenad Markovic'ten takımına uyarı
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01 Mart 2018 11:19
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde puan cetvelinde son sırada bulunan Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, Eskişehir Basket deplasmanından mutlu dönmek istediklerini söyledi.

Markovic, basına yaptığı açıklamada, göreve geldiği günden bu yana takımı toparlamak ve ligde tutabilmek için çaba gösterdiğini belirtti.

Zaman zaman istediklerini yapabilmelerine karşın henüz istenilen çıkışı yakalayamadıklarını ifade eden Markovic, geçen haftalarda galibiyet için çalışsalar da başarılı olamadıklarını kaydetti.

Kaybedilen her puanın kendileri açısından dezavantaj oluşturduğuna işaret eden Markovic, ligin 19. haftasında deplasmanda oynayacakları Eskişehir Basket maçının önemli olduğunu anlattı.

Bu maçı kazanmak zorunda olduklarına dikkati çeken Markovic, "Ligin bitmesine az zaman kaldı. O yüzden artık hata yapmaya çok fazla tahammülümüz yok. Seri galibiyetler alıp alt sıralardan kurtulmamız lazım. Bu anlamda oyuncularıma sürekli olarak bunu anlatıyorum. Eskişehir deplasmanından mutlu dönmek istiyoruz." diye konuştu.

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