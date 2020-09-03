Teknik direktör arayışları sürecinde Fenerbahçe ile uzun süre görüşen teknik adam Nenad Bjelica, Hırvatistan Ligi takımlarından Osijek ile anlaştı.



Dinamo Zagreb ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar alan ve bu sayede adını Avrupa'da duyuran Nenad Bjelica, şampiyonluğu garantiledikten sonra yönetim tarafından görevinden alındı. Pandemi süresince bulunduğu Budapeşte'den ayrılarak Hırvatistan'a geri dönen Bjelica, Osijek'ten gelen teklifi kabul etti.



Nenad Bjelica ile birlikte antrenör Rene Poms, Nino Bule, kaleci antrenörü Silvija Cavlina, fitness antrenörü Martin Mayer ve Karlo Reinzholz ile birlikte analist Jasmin Osmanovic'in de göreve başlayacağı belirtildi.



Osijek, 2019/20 sezonunda şampiyon Dinamo Zagreb'in 16 puan gerisinde 3. sırada yer almıştı. 3 haftası geride kalan 2020/21 sezonunda ise sadece 1 puan toplayarak 10 takımlı ligde 8. sıraya indi ve lider Dinamo'nun 8 puan gerisinde kaldı.



