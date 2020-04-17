En yakın rakibine 18 puan fark atan Dinamo Zagreb'te teknik direktör Nenad Bjelica ve ekibinin sözleşmelerinin feshinin arkasındaki neden ortaya çıktı.Mayıs 2018'de Dinamo Zagreb ile 2 yıllık sözleşme imzalayan kulübün eski oyuncusu Bjelica'nın sözleşmesi geçtiğimiz günlerde sürpriz biçimde fesh edilmişti. Kulüp tarafından herhangi bir açıklama yapılmazken, sürpriz ayrılığın nedenini Hırvat basını duyurdu.Koronavirüs krizi öncesinde de finansal açıdan zorlu günler yaşayan Dinamo Zagreb, tüm oyuncularla birlikte teknik ekipten de maaş fedakarlığı talep etti. Nenad Bjelica ve yardımcıları, maaş kesintisini kabul etmeyince görevlerine son verildi.Nenad Bjelica, bu sezon Dinamo Zagreb ile Şampiyonlar Ligi'den aldığı sonuçlarla dikkat çekmeyi başarmıştı. 48 yaşındaki Bjelica, Dinamo Zagreb öncesinde Lech Poznan, Spezia, Austria Wien, Wolfsberger, Lustenau ve Karnten takımlarını çalıştırdı.