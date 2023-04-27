Nenad Bjelica: "Pes etmek yasak!"

Bjelica sahada mücadeleci bir takım istiyor. Hırvat hoca "Eksik kalırız veya geri düşeriz. Siz büyük takım ruhunu gösterin" dedi.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica: 'Pes etmek yasak!'
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27 Nisan 2023 13:17
Trabzonspor'un hırslı hocası Nenad Bjelica aynı isteği oyuncularında da görmek istiyor. 4-1 kaybedilen Sivasspor mücadelesinde takım 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon veremeyen Karadeniz Fırtınası'nın görüntüsü Hırvat hocayı hiç memnun etmemişti.

Deneyimli çalıştırıcı antrenmanlarda oyuncularıyla sık sık konuşarak, sahada kolay pes eden bir takım görmek istemediğini söylüyor.

Bjelica "Kalan 7 maçta kazanmak isteyen oyuncular sahada olacak" diyerek öğrencilerine mesaj verirken "Maç 90 dakika. Pes etmek yasak. Geriye düşebiliriz veya eksik kalabiliriz ama mücadele etmeme lüksünüz yok. Herkes sonuna kadar savaşacak. Olumsuz her duruma karşı reaksiyon vermenizi istiyorum. Büyük takım ruhunu gösterin" diye konuştu. 

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