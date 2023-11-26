Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oluyor!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Nenad Bjelica'nın Alman ekibi Union Berlin'in başına geçmeye yakın olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oluyor!
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26 Kasım 2023 12:31
Son güncelleme 26 Kasım 2023 12:33
Trabzonspor'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oluyor.

Sky Sports'un haberine göre; Hırvat çalıştırıcı, Alman ekibi Union Berlin'in yeni teknik direktörü olmaya yakın.

FISCHER İLE YOLLAR AYRILDI

Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin'in Bjelica'da karar kılmak üzere olduğu ifade edildi.

RAUL DE LİSTEDE YER ALIYOR

Öte yandan Kicker'in geçtiği habere göre; Alman ekibi, adaylar arasına Real Madrid Castilla'yı çalıştıran Raul'ü de aldı. Real'in efsane ismiyle görüşmeler devam etse de 46 yaşındaki çalıştırıcının İspanyol ekibinden ayrılmayı düşünmediği aktarıldı.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Austria Wien, Dinamo Zagreb, Osijek ve Trabzonspor gibi önemli takımları çalıştıran Bjelica, bordo mavili takımda 16 maça çıktı. Hırvat teknik adam 8 galibiyet alırken, 8 de mağlubiyet yaşadı.

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