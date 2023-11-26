Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!

Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra boşa çıkan Nenad Bjelica, Alman ekibi Union Berlin'in başına geçti. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'nın yeni adresi belli oldu!
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26 Kasım 2023 15:07
Son güncelleme 26 Kasım 2023 15:17
Trabzonspor'da alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılan Nenad Bjelica'nın yeni takımı belli oldu.

Alman ekibi Union Berlin, Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica'nın takımın başına getirildiğini açıkladı. 

FISCHER İLE YOLLAR AYRILDI

Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin, Bjelica'da karar kıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Bejlica' ifadeleri kullanıldı.

Nenad Bjelica imzasının ardından, "Union Berlin, Avrupa'nın en iyi liglerinden birinde ve çok iyi yönetilen bir kulüp. Benim görevim, takımı zor dönemden çıkarmak ve güçlü yönlerini yeniden ortaya koymak. Bu zorlu görev için sabırsızlanıyorum." dedi.

TRABZONSPOR KARİYERİ

Austria Wien, Dinamo Zagreb, Osijek ve Trabzonspor gibi önemli takımları çalıştıran Bjelica, bordo mavili takımda 16 maça çıktı. Hırvat teknik adam 8 galibiyet alırken, 8 de mağlubiyet yaşadı.

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