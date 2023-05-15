Nenad Bjelica'nın Fenerbahçe heyecanı

Trabzonspor'daki yeni görevinde şimdiye kadar 3 lig maçında 1 galibiyet, 2 mağlubiyet alabilen teknik direktör Nenad Bjelica, Türkiye'deki ilk büyük sınavına hazırlanıyor.
18 Mayıs Perşembe akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak bordo- mavililerde Hırvat çalıştırıcı ilk derbisinden galibiyet almak istiyor.
Sarı-lacivertlileri bir süredir ekibiyle analiz eden ve Trabzonspor taraftarlarına sezonun hediyesi olarak Kadıköy'de bir zafer armağan etmeyi hedefleyen Bjelica, maça sıkı hazırlanıyor.
Kendi adına da büyük bir galibiyetle sezonun son bölümünde moral bulmayı planlayan deneyimli çalıştırıcıyı zor bir sınav bekliyor.
18 Mayıs Perşembe akşamı Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak bordo- mavililerde Hırvat çalıştırıcı ilk derbisinden galibiyet almak istiyor.
Sarı-lacivertlileri bir süredir ekibiyle analiz eden ve Trabzonspor taraftarlarına sezonun hediyesi olarak Kadıköy'de bir zafer armağan etmeyi hedefleyen Bjelica, maça sıkı hazırlanıyor.
Kendi adına da büyük bir galibiyetle sezonun son bölümünde moral bulmayı planlayan deneyimli çalıştırıcıyı zor bir sınav bekliyor.