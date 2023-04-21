Nenad Bjelica ilki yaşadı!

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Nenad Bjelica, Sivasspor karşılaşmasında bir ilki yaşadı.



Hırvat teknik adam, bordo-mavili takımın başında çıktığı ilk maçta 4 gol yiyen ilk yabancı teknik direktör oldu.



Bjelica, maçın ardından, "Rakibimizi tebrik ederim. Hak ettikleri bir galibiyet aldılar. 70 dakika 10 kişi oynadık. Sivasspor çok tecrübeli ve iyi oyunculara sahip bir takım. 10 kişi kaldıktan sonra reaksiyon göstermekte zorlandık." sözlerini kullandı.



Öte yandan Sivasspor da Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a 4 gol atma başarısı gösterdi.





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