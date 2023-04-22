Nenad Bjelica ilk transferini yapıyor!

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, transferdeki ilk hedefini belirlerken yönetim de kısa süre içerisinde yıldız oyuncunun kadroya katılması adına temaslarına başlamaya hazırlanıyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica ilk transferini yapıyor!
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22 Nisan 2023 15:14
Bu sezon ligde, kupada ve Avrupa'da aradığını bulamayan Trabzonspor, son olarak da Sivasspor'a 4-1'lik skorla mağlup olmaktan kurtulamadı. Fırtına'da hedef ise bir an önce yaralarını sarıp, yeni sezona bomba gibi girmek.

Bu doğrultuda teknik direktör Nenad Bjelica'nın istekleri doğrultusunda da transfer çalışmalarına hız verilecek. Hırvat teknik adamın, Dinako Zagreb'te görev yaparken kadrosuna kattığı Luka Ivanusec ise listenin ilk sırasında yer alıyor. Bjelica ile ilk senesinde şampiyonluk yaşayan yıldız on numara, hocasının gitmesinin ardından forma giydiği iki sezonda da şampiyon olmayı başardı.

Temaslar başlayacak

Bu sezon da takımının en istikrarlı isimlerinden biri olan 24 yaşındaki futbolcu, orta sahadaki dinamizmi ile de dikkat çekiyor. On numaranın dışında görev verilmesi halinde sol ve sağ kanatta forma giyebilen Hırvat futbolcu için temaslar başlayacak. Bjelica, özellikle Ivanusec'in dinamizminden yararlanmayı çok istiyor.



 
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