Nenad Bjelica: "Fenerbahçe ile görüşmedim"

Fenerbahçe'nin görüşme yaptığı iddia edilen Nenad Bjelica, bu haberin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile görüşmedim'
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30 Nisan 2020 18:24
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görüşmesinde bulunduğu belirtilen Dinamo Zagreb'in eski teknik direktörü Nenad Bjelica, ülkesinde açıklama yaptı ve böyle bir gelişme olmadığını söyledi.

Sarı-lacivertli kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini kaydeden teknik adam, "Ben şu anda evdeyim. Yazılanları ben de okudum, birileri görüşme yaptığımı söylüyormuş ancak inanın ki Fenerbahçe ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle de bir görüşme gerçekleştirmedim." ifadelerini kullandı.

Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Hırvat teknik adam, maç başına 2,3 puan ortalaması tutturarak adını duyurmuş ve sürpriz şekilde görevine son verilmişti.



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