Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile görüşmedim'

'nin teknik direktörlük görüşmesinde bulunduğu belirtilen Dinamo Zagreb'in eski teknik direktörü, ülkesinde açıklama yaptı ve böyle bir gelişme olmadığını söyledi.Sarı-lacivertli kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini kaydeden teknik adam, "." ifadelerini kullandı.Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Hırvat teknik adam, maç başına 2,3 puan ortalaması tutturarak adını duyurmuş ve sürpriz şekilde görevine son verilmişti.