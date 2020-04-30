Nenad Bjelica: 'Fenerbahçe ile görüşmedim'

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görüşmesinde bulunduğu belirtilen Dinamo Zagreb'in eski teknik direktörü Nenad Bjelica, ülkesinde açıklama yaptı ve böyle bir gelişme olmadığını söyledi.
Sarı-lacivertli kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini kaydeden teknik adam, "Ben şu anda evdeyim. Yazılanları ben de okudum, birileri görüşme yaptığımı söylüyormuş ancak inanın ki Fenerbahçe ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle de bir görüşme gerçekleştirmedim." ifadelerini kullandı.
Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Hırvat teknik adam, maç başına 2,3 puan ortalaması tutturarak adını duyurmuş ve sürpriz şekilde görevine son verilmişti.
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Sarı-lacivertli kulüp ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediklerini kaydeden teknik adam, "Ben şu anda evdeyim. Yazılanları ben de okudum, birileri görüşme yaptığımı söylüyormuş ancak inanın ki Fenerbahçe ile hiçbir temasım olmadı. Kimseyle de bir görüşme gerçekleştirmedim." ifadelerini kullandı.
Dinamo Zagreb'in başında 99 maça çıkan Hırvat teknik adam, maç başına 2,3 puan ortalaması tutturarak adını duyurmuş ve sürpriz şekilde görevine son verilmişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın