Nenad Bjelica derbi zaferine kilitlendi: 'Bu maçı kazanacağız'

Pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, bu maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Teknik direktör Nenad Bjelica da oyuncularını bu kritik derbiye motive etmek için elinden geleni yapıyor.
Bordo-Mavili takımda ilk derbi galibiyetini almak isteyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularına hitaben "Rakibimize gücümüzü ve kalitemizi hissettirmek zorundayız. Taraftarımıızın önünde nasıl bir ekip olduğumuzu kanıtlamalıyız. Maçın her anını baskı ve tam konsantrasyonla oynayıp bu maçı kazanacağız" dedi. Bu arada Bjelica'nın yeni transferler Mendy ve Onuachu'yu 11'de oynatacağı, Pepe'yi ise derbide hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye bu sezon da Galatasaray'a karşı derbi yenilgisi yaşayan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, şeytanın bacağını pazar gecesi Beşiktaş karşısında kırmayı hedefliyor.
Bordo-Mavili takımda ilk derbi galibiyetini almak isteyen Hırvat çalıştırıcı, oyuncularına hitaben "Rakibimize gücümüzü ve kalitemizi hissettirmek zorundayız. Taraftarımıızın önünde nasıl bir ekip olduğumuzu kanıtlamalıyız. Maçın her anını baskı ve tam konsantrasyonla oynayıp bu maçı kazanacağız" dedi. Bu arada Bjelica'nın yeni transferler Mendy ve Onuachu'yu 11'de oynatacağı, Pepe'yi ise derbide hamle oyuncusu olarak değerlendireceği öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'ye bu sezon da Galatasaray'a karşı derbi yenilgisi yaşayan Hırvat teknik adam Nenad Bjelica, şeytanın bacağını pazar gecesi Beşiktaş karşısında kırmayı hedefliyor.