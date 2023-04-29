Nenad Bjelica: 'Değişik senaryolar gördük'

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklama yaptı.



Nenad Bjelica mücadelenin ardından şu ifadeleri kullandı; "Geçen hafta oynadığımız Sivas maçı ve bu. 2 benzer maçlar, özellikle kırmızı kartlardan sonra değişen senaryolar gördük. İlk yarıda iyi futbol ortaya koyduğumuzu söyleyebilirim. 11'e 10'dan sonra tabii ki daha kolay olmadı bizim adımıza. İkinci yarı çok istediğimiz gibi olmadı."





BASIN TOPLANTISI



Bjelica, maçın oynandığı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, oyun içinde iki farklı performans sergilediklerini dile getirdi.



Kırmızı kart öncesine kadar ilk yarıda oyunu kontrol eden takım olduklarını vurgulayan Bjelica, "Savunmada hiçbir sıkıntı çekmediğimiz, oyuncuların istediğimiz her şeyi verdiği ve iyi dönüş aldığımız kısımdı. Dolayısıyla bu kısımdan bahsedecek olursak eğer gayet memnun olduğumu, oyuncularımızın istediğimiz her şeyi sahaya yansıttığını ve savunmada da iyi bir duruş gösterdiğimizi söyleyebilirim." diye konuştu.



Bjelica, kırmızı kart sonrası savunma yapmanın zorluğuna dikkati çekerek, "Yine de 1 kişi eksik oynadığımız dönemde dahil rakibimize belki bir net fırsat dışında çok fazla pozisyon vermediğimizi de söyleyebilirim. Maçın geneline bakacak olursak takımımın verdiği cevaptan, mücadeleden dolayı gayet mutlu olduğumu söyleyebilirim. Önümüzdeki maçın hazırlıklarına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









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