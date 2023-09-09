Nenad Bjelica'dan Xeka transferine veto

Trabzonspor, orta sahaya bir transfer daha yapabilir. Yönetim, bu konuyu öncelikli görmese de çalışmalar yapılıyor.
PSG forması giyen Carlos Soler için girişimde bulunulsa da Fransız ekibi, yıldız futbolcuyu göndermeyeceğini bildirdi.
Diğer yandan bonservisi elinde olan Xeka da menajerler vasıtasıyla önerildi.
Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu Nenad Bjelica'ya sundu. Ancak başarılı hocadan olumsuz yanıt gelince, Xeka ismi gündemden düştü.
SEZON PERFORMANSI
Xeka, geride bıraktığımız sezon Rennes'te sadece 9 karşılaşmaya çıkabilmişti.
PSG forması giyen Carlos Soler için girişimde bulunulsa da Fransız ekibi, yıldız futbolcuyu göndermeyeceğini bildirdi.
Diğer yandan bonservisi elinde olan Xeka da menajerler vasıtasıyla önerildi.
Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu Nenad Bjelica'ya sundu. Ancak başarılı hocadan olumsuz yanıt gelince, Xeka ismi gündemden düştü.
SEZON PERFORMANSI
Xeka, geride bıraktığımız sezon Rennes'te sadece 9 karşılaşmaya çıkabilmişti.