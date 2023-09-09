Nenad Bjelica'dan Xeka transferine veto

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, bonservisi elinde olan ve menajerler vasıtasıyla önerilen Xeka'nın transferini veto etti.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; Imago
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Nenad Bjelica'dan Xeka transferine veto
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09 Eylül 2023 10:05
Trabzonspor, orta sahaya bir transfer daha yapabilir. Yönetim, bu konuyu öncelikli görmese de çalışmalar yapılıyor.

PSG forması giyen Carlos Soler için girişimde bulunulsa da Fransız ekibi, yıldız futbolcuyu göndermeyeceğini bildirdi.

Diğer yandan bonservisi elinde olan Xeka da menajerler vasıtasıyla önerildi.

Yönetim, Portekizli orta saha oyuncusunu Nenad Bjelica'ya sundu. Ancak başarılı hocadan olumsuz yanıt gelince, Xeka ismi gündemden düştü.

SEZON PERFORMANSI 

Xeka, geride bıraktığımız sezon Rennes'te sadece 9 karşılaşmaya çıkabilmişti. 



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