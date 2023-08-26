Nenad Bjelica'dan transfer sözleri

teknik direktör, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica,dedi.Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam,ifadelerini kullandı.Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.Rakiplarinin çok mücadele ettiğini ifade eden Bjelica,diye konuştu.Yeni transferlerin alışma sürecinde olduğuna dikkati çeken Bjelica,kullandı.Bjelica, Umut Bozok'un milli takımda oynayan bir oyuncu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:Kazanma arzusunun takımında hiçbir zaman eksik olmayacağını işaret eden Bjelica,değerlendirmesinde bulundu.Bjelica, takımda bir parça olmak için çaba harcamayanların, takım ruhunun içerisinde olmayanların takımda olamayacağını değerlendirerek,sözlerine ekledi.