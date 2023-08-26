Nenad Bjelica'dan transfer sözleri

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, 3-2 kaybedilen Çaykur Rizespor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica, "Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.
TRANSFER SÖZLERİ
Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.
Rakiplarinin çok mücadele ettiğini ifade eden Bjelica, "Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok gol pozisyonundan yararlanamadık. Maçta ilk yarı ve ikinci yarı değerlendiremediğimiz gol fırsatları vardı. Bunlardan yararlanabilsek maçın sonucu farklı olacaktı. Maçın içerisinde iyi, kötü anlarımız vardı. Rakibimizin ilk tehlikesi gol olunca ister istemez endişe oldu. İkinci yarı ofansif kadro ile sahaya çıktık. Maçın en iyi olduğumuz anlarında kalemizde 3. golü yedik. Herkes son saniyeye kadar mücadele etmesine rağmen maç istemediğimiz bir sonuç ile bitti." diye konuştu.
"ALIŞMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Yeni transferlerin alışma sürecinde olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Kolay değil, 10 yeni oyuncumuz var. bizimle beraber Trabzonspor'a alışmaya çalışıyor. bunlar için süreç gerekli. Şu anda yapmamız gereken çalışmak ve takımı hak ettiği yere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.
Bjelica, Umut Bozok'un milli takımda oynayan bir oyuncu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Bu şekilde baskıyı hak etmediğini düşünüyorum. Enis Destan için de aynı. Elimizdeki en hazır oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Siz olsanız kimi oynatırsınız? Size soruyorum. Milli takımda oynayan, antrenmanda elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir Türk oyuncunun basın tarafından değersizleştirilmeye çalışılmasını anlamıyorum. Onun üzerine gelen baskıyı ve yıkımı her gün telafi edip hazırlamak zorundayım. Umut Bozok baktığınızda en çok gol katkısı veren oyuncu. Bugün eleştirilse de elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu. Belki en iyi gününde değildi ama başka oyuncularda vardı."
"ARAMIZDAKİ FARK TAKIM OLMA"
Kazanma arzusunun takımında hiçbir zaman eksik olmayacağını işaret eden Bjelica, "Rizespor ile aramızdaki fark, takım olma farkıydı. Rakibimiz daha takım gibi gözüktü. Takım olma ifadelerinin içini dolduran takım. Biz bunu gösteremedik. Biz bugün takım ruhunu o inancı gösteremedik. Aramıza katılan genç oyuncular var. Bu oyuncuların Trabzonspor seviyesine çıkabilmeleri için sabır göstertmemiz gerekiyor. Aramıza yeni katılanlar var. Ritme ayak uydurmaları, geçen yıl devam eden oyuncuların ritmi bulmaları gerekiyor. Rakibimiz takım olma olgusunun için doldurdular, bizim için bu eksik oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"KİMSE TAKIMDAN BÜYÜK DEĞİL"
Bjelica, takımda bir parça olmak için çaba harcamayanların, takım ruhunun içerisinde olmayanların takımda olamayacağını değerlendirerek, "Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." sözlerine ekledi.
Mağlubiyeti hak ettiklerini söyleyen Bjelica, "Sürpriz belki hak edilmiş bir mağlubiyet olarak ifade edebiliriz. Rakibimizin hak ettiğini söyleyebiliriz. Tuzaklarımız da vardı ama rakibimiz kendi bulduğu fırsatları değerlendirdi. Biz fırsatları değerlendiremedik. Maçın sonucu farklı olabilirdi ama rakibimiz hak ettiği bir galibiyet aldı. 2-0'dan sonra daha taze oyuncularla birlikte oyuncularımızı daha öne yollamaya başladık. Yapmamız gereken buydu, hücuma gitmek zorundaydık. Maalesef istediğimiz gibi olmadı." dedi.
TRANSFER SÖZLERİ
Transfer konusunda da açıklamalarda bulunan Hırvat teknik adam, "Her oyuncunun yokluğunu hissedersiniz ama bu bir bahane olamaz bizim için. Aramızda katmaya çalıştığımız pozisyonlar var. Bunların arasında santrfor ve orta sahayı sayabiliriz. Bu oyuncuların aramıza en kısa sürede katılmasını umuyoruz. 10 yeni oyuncumuz var. Oyuncuların birbirine adaptasyon sağlaması, bir süreç gerekli. Biz de en kısa sürede bunu tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
BASIN TOPLANTISI
Bjelica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.
Rakiplarinin çok mücadele ettiğini ifade eden Bjelica, "Rizespor hak ettiği bir galibiyet aldı. Çok gol pozisyonundan yararlanamadık. Maçta ilk yarı ve ikinci yarı değerlendiremediğimiz gol fırsatları vardı. Bunlardan yararlanabilsek maçın sonucu farklı olacaktı. Maçın içerisinde iyi, kötü anlarımız vardı. Rakibimizin ilk tehlikesi gol olunca ister istemez endişe oldu. İkinci yarı ofansif kadro ile sahaya çıktık. Maçın en iyi olduğumuz anlarında kalemizde 3. golü yedik. Herkes son saniyeye kadar mücadele etmesine rağmen maç istemediğimiz bir sonuç ile bitti." diye konuştu.
"ALIŞMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Yeni transferlerin alışma sürecinde olduğuna dikkati çeken Bjelica, "Kolay değil, 10 yeni oyuncumuz var. bizimle beraber Trabzonspor'a alışmaya çalışıyor. bunlar için süreç gerekli. Şu anda yapmamız gereken çalışmak ve takımı hak ettiği yere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.
Bjelica, Umut Bozok'un milli takımda oynayan bir oyuncu olduğuna değinerek, şunları kaydetti:
"Bu şekilde baskıyı hak etmediğini düşünüyorum. Enis Destan için de aynı. Elimizdeki en hazır oyuncuları oynatmaya çalışıyoruz. Siz olsanız kimi oynatırsınız? Size soruyorum. Milli takımda oynayan, antrenmanda elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir Türk oyuncunun basın tarafından değersizleştirilmeye çalışılmasını anlamıyorum. Onun üzerine gelen baskıyı ve yıkımı her gün telafi edip hazırlamak zorundayım. Umut Bozok baktığınızda en çok gol katkısı veren oyuncu. Bugün eleştirilse de elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan bir oyuncu. Belki en iyi gününde değildi ama başka oyuncularda vardı."
"ARAMIZDAKİ FARK TAKIM OLMA"
Kazanma arzusunun takımında hiçbir zaman eksik olmayacağını işaret eden Bjelica, "Rizespor ile aramızdaki fark, takım olma farkıydı. Rakibimiz daha takım gibi gözüktü. Takım olma ifadelerinin içini dolduran takım. Biz bunu gösteremedik. Biz bugün takım ruhunu o inancı gösteremedik. Aramıza katılan genç oyuncular var. Bu oyuncuların Trabzonspor seviyesine çıkabilmeleri için sabır göstertmemiz gerekiyor. Aramıza yeni katılanlar var. Ritme ayak uydurmaları, geçen yıl devam eden oyuncuların ritmi bulmaları gerekiyor. Rakibimiz takım olma olgusunun için doldurdular, bizim için bu eksik oldu." değerlendirmesinde bulundu.
"KİMSE TAKIMDAN BÜYÜK DEĞİL"
Bjelica, takımda bir parça olmak için çaba harcamayanların, takım ruhunun içerisinde olmayanların takımda olamayacağını değerlendirerek, "Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." sözlerine ekledi.