Nenad Bjelica'dan transfer açıklaması

Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik direktörmaç sonrası açıklamalarda bulundu.Takım olarak ayağa kalktıklarını söyleyen Hırvat teknik adam,dedi.Takımdaki oyuncuların performansına dikkat çeken Nenad Bjelica,ifadelerini kullandı.Transfer gündemine dair konuşan Bjelica,diyerek sözlerini noktaladı.Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hırvat teknik adam, takımını kutlayarak sözlerine başladı.Deplasmanda 5 gol atarak hak ettikleri bir galibiyet elde ettiklerini ifade eden Bjelica, "Maçın sadece ilk 10 dakikalık bölümünde sıkıntı yaşadığımızı düşünürsek, maçın kalanında zekice bir oyun ortaya koyduğumuzu, tamamıyla hak edilmiş bir galibiyet olduğunu söyleyebilirim. Bu galibiyette öne çıkarılacak isimler var ama bu bir takım galibiyeti. Bugün herkes büyük mücadele örneği gösterdi. Aramızda olmayan birçok isim var. Eksik oyunculara rağmen böylesine bir mücadele gösterebildiği için bütün takımı kutluyorum." açıklamasını yaptı.Kasımpaşa karşısında savunmada bütünlük gösterdiklerini de söyleyen Bjelica, şöyle konuştu:"Savunma olması gerektiği gibiydi. Hücumda da efektif olduk. Bulduğumuz 3 gol fırsatını da golle sonuçlandırdık. İkinci yarıda gelen 4. golle maçın sonucu belli olmaya başlamıştı. Maçın son anlarında kendi hatalarımızdan dolayı rakibe fırsatlar verdik. Buna çalışacağız, gereksiz pozisyonlardı. Stoper bölgesinde yüksek kalitede oyuncularımız var. Son 2 maçta Rayyan ve Benkovic'le oynadık. İkisi de önemli bir kalite gösterdiler. Denswil de bizimle beraber olmaya devam edecek. Milli arada takımımıza 4 gün izin verdik. Milli takımlara giden birçok oyuncumuz var. 21 yaş altı milli takımlara giden isimler de olacak. İlk haftayı biraz Beşiktaş maçı hazırlığı için toparlanma süreci olarak düşünüyoruz. Daha sonra da Beşiktaş maçına hazırlanacağız."Transfer için 3-4 oyuncu kadroya katmak istediklerinin altını çizen Bjelica, başkan ve yönetimle her gün, her saat görüştüklerini söyleyerek "En iyi ve en doğru oyuncuları aramıza katmaya çalışıyoruz. Bugün transfer sezonunun kapandığı birçok lig olacak. Elimizdeki imkanlar artabilir." ifadelerini kullandı.Çaykur Rizespor maçının ardından "Hiç kimse takımın üstünde değil. Kimse takımdan büyük değil." açıklamaları hatırlatılan Bjelika, sözlerine şöyle devam etti:"Deplasmanda 5-1'lik bir galibiyet alınca daha iyisini beklemeniz olmaz. Ben gerçeği, düşündüğümü söyledim. Can yaksa da gerçeği söyleme taraftarıyım. Hepimiz geçiciyiz, oyuncular geçici, antrenörler geçici. Kalıcı olan Trabzonspor. Bunun içinde herkesi sayabilirsiniz. Tesiste odaları temizleyen hanımefendileri de sayabilirsiniz. Başarıyı Bjelica, başkanımız ya da kişisel olarak herhangi bir futbolcu kazanmıyor. Biz de bugün başardık diyebilirim."82. dakikada oyuna giren Fountas'ın, kendisiyle birlikte oyuna dahil olan Göktan Gürpüz'e 82. dakikada gol attırması hakkında da konuşan Bjelika, sözlerini şöyle tamamladı:"Bu şekilde performans vermeye devam ettikleri sürece oynayacaklar. Bunu hak ettiklerini gösterdiler. Fountas aramıza çok yeni katıldı. Buna karşın önemli katkılar yaptığını görüyorsunuz. Göktan, 21 yaş altı oyuncusu. Çaykur Rizespor maçında elinden geleni yapmaya çalıştı, bugün de kalitesini gösterdi. Kendisi antrenmanlarda istediğimizi yapmaya çalışan ve en iyisini vermeye çalışan bir isim."