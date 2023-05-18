Nenad Bjelica'dan takıma son direktifler

Trabzonspor'da sezonun son derbisi için geri sayım sürüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica takıma baskının Fenerbahçe üzerinde olduğunu söyledi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Nenad Bjelica'dan takıma son direktifler
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18 Mayıs 2023 10:13
Son güncelleme 18 Mayıs 2023 13:45
Trabzonspor'un deplasmanda 7 maçtır kaybediyor olmasının oyuncular üzerinde baskı yaratmamasını isteyen Nenad Bjelica, son toplantıda motivasyon konuşması yaptı: "Biz değil, rakibimiz baskı altında. Rahat olun, rahat oynayın. Size güveniyorum, derbiyi kazanacağız"

Nenad Bjelica, ilk derbisine Fenerbahçe deplasmanında çıkacak. Ankaragücü galibiyetiyle siftah yapan 50 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, dış sahadaki kötü gidişata artık son vermek istiyor. Bordo-Mavililer, ligde çıktığı son 7 deplasman maçını kaybederken, oyuncular bu sezonun genelinde özellikle deplasmanda mental anlamda kırılmalar yaşadı.

BASKI ONLARDA

Bjelica da öğrencileriyle yaptığı son toplantıda bu duruma vurgu yaptı. "11'e 11 maçı götürmek önemli" diyen başarılı çalıştırıcının, "Biz değil, rakibimiz baskı altında. Öne geçersek, atmosfer tersine dönebilir. Dolayısıyla rahat olun, rahat oynayın. Plana sadık kalacağız, onlardan çok mücadele edeceğiz ve kazanacağız. Size güveniyorum. Galip geleceğimize inancım tam" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

PLANI BELİRLEDİ

1 haftadır takımı yoğun tempoda çalıştıran ve bazı günler çift idman koyan Bjelica, Fenerbahçe savunmasının arkada verdiği boşlukları iyi değerlendirmek, orta alanda da rakibi baskı altına almak istiyor. Hırvat hoca, duran top ve yan toplarla ilgili de ekstra çalışmalar yaptırdı. 

 
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