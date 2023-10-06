Nenad Bjelica'dan son ikazlar!

Hem takımının başarısı hem de milli maç arasına moralli girmek için Adana Demirspor karşısında önemli bir sınav verecek olan Nenad Bjelica, futbolcularına son uyarılarını yaptı.
Bordo- Mavili takımın teknik patronunun, rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizerek, "Hafta boyunca dersimize iyi çalıştık. Şimdi emeklerimizin karşılığını almalıyız. Bu maç hem bizim hem de camiamız için çok önemli. Gücümüzü rakibe hissettirmeliyiz. Kazanmaktan başka bir şey düşünemeyiz" dedi. Milli araya da dikkat çeken Bjelica şöyle devam etti:
MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM
"Dinlenmek, enerji depolamak hem de oyunumuzu geliştirmek için iyi bir fırsat. O yüzden kazanıp araya moralli girmeliyiz. Zirve yolunda artık kaybetmememiz gerek" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu arada Bjelica, Adana Demirspor maçı ile birlikte deplasmandaki kötü gidişe de son vermek istiyor. Hırvat teknik adam döneminde deplasmanda çıktığı 8 maçın 6'sını kaybeden ve sadece 2'sini kazanan Bordo-Mavililer, Adana'da bu tabloyu düzeltmek istiyor.
Bordo- Mavili takımın teknik patronunun, rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizerek, "Hafta boyunca dersimize iyi çalıştık. Şimdi emeklerimizin karşılığını almalıyız. Bu maç hem bizim hem de camiamız için çok önemli. Gücümüzü rakibe hissettirmeliyiz. Kazanmaktan başka bir şey düşünemeyiz" dedi. Milli araya da dikkat çeken Bjelica şöyle devam etti:
MİLLİ ARAYA MORALLİ GİRELİM
"Dinlenmek, enerji depolamak hem de oyunumuzu geliştirmek için iyi bir fırsat. O yüzden kazanıp araya moralli girmeliyiz. Zirve yolunda artık kaybetmememiz gerek" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu arada Bjelica, Adana Demirspor maçı ile birlikte deplasmandaki kötü gidişe de son vermek istiyor. Hırvat teknik adam döneminde deplasmanda çıktığı 8 maçın 6'sını kaybeden ve sadece 2'sini kazanan Bordo-Mavililer, Adana'da bu tabloyu düzeltmek istiyor.