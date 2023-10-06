Nenad Bjelica'dan son ikazlar!

Hem takımının başarısı hem de milli maç arasına moralli girmek için Adana Demirspor karşısında önemli bir sınav verecek olan Nenad Bjelica, futbolcularına son uyarılarını yaptı.Bordo- Mavili takımın teknik patronunun, rakibi iyi analiz ettiklerinin altını çizerek, "dedi. Milli araya da dikkat çeken Bjelica şöyle devam etti:ifadelerini kullandığı öğrenildi. Bu arada Bjelica, Adana Demirspor maçı ile birlikte deplasmandaki kötü gidişe de son vermek istiyor. Hırvat teknik adam döneminde deplasmanda çıktığı 8 maçın 6'sını kaybeden ve sadece 2'sini kazanan Bordo-Mavililer, Adana'da bu tabloyu düzeltmek istiyor.