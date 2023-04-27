Nenad Bjelica'dan maça göre plan

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, hızlıca rakiplerini çalışıyor. Ligde kalan 7 maçı da kazanmak isteyen Bjelica, maça ve rakibe göre bir plan hazırlamayı hedefliyor.



Kariyeri boyunca da lig şampiyonluklarında da zirve yarışlarında da benzer yöntemi izleyen başarılı çalıştırıcı her maçın farklı bir hikayesi ve atmosferi olduğuna inanıyor.



Her rakibin farklı bir planı olduğu için kendilerinin de benzer şekilde rakibin güçlü ve zayıf yanlarına göre hazırlık yapıyor. Şu anda da Süper Lig'de rakiplerini tanımaya çalışan Hırvat teknik adam, yardımcılarıyla beraber aralıksız rakiplerini izliyor.



3 AYRI TAKTİĞİ VAR



Şimdiden yoğun bir mesaiye başlayan Bjelica ve teknik ekibi, Konyaspor maçıyla beraber bir seri yakalamayı hedefliyor. Bu sebeple rakibe göre analiz, maça göre plan ve mevcut kadronun form durumuna göre bir formasyon büyük önem kazanıyor.



4-2-3-1 formasyonunu A planı olarak belirleyen Nenad Bjelica, zaman zaman 4-5-1 ve 4-4-2 formasyonlarına da dönüş yapabiliyor.



Konyaspor deplasmanı başta olmak üzere Ankaragücü, Fenerbahçe (d), Karagümrük, Giresunspor (d), Alanyaspor ve Başakşehir (d) maçlarına çıkacak Trabzonspor maksimumum puanı hedefleyecek.



